Универсальная роликовая щетка для FC 2-4

Универсальная роликовая щетка для бережной влажной уборки любых твердых напольных покрытий и ухода за ними. Износостойкая, хорошо впитывающая влагу и не оставляющая на полу ворсинок. Допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.

Универсальная роликовая щетка, подходящая к аппарату для влажной уборки пола Kärcher FC 2-4, обеспечивает бережную очистку любых твердых напольных покрытий – даже паркета. Она обладает высокой износостойкостью, хорошо впитывает влагу и не оставляет на полу ворсинок. Щетку можно очищать в стиральной машине при температуре до 60 °C.

Особенности и преимущества
100 % высококачественное микроволокно
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Тщательная очистка
  • Соблюдение гигиены при уборке в разных местах (на кухне, в ванной и т. д.).
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,13
Масса (с упаковкой) (кг) 0,134
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 180 x 60 x 60
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Паркет с защитным покрытием