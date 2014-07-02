Устройство для гидроабразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)

Для добавления абразивного средства в струю высокого давления. Используется для удаления краски, ржавчины или окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без функции регулирования расхода

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 3,3
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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