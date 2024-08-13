Комплект принадлежностей для уборки пылесосом позволяет легко справиться даже с теми задачами, которые невозможно решить при помощи стандартных принадлежностей. Он включает 8 различных аксессуаров, подходящих для уборки во всем доме. Угловая щетка позволяет удалять пыль, скапливающуюся под мебелью и бытовой техникой, а также в промежутках между мебелью и стенами. Насадка для мягкой мебели обеспечивает быструю очистку обивки стульев, диванов, матрасов, а также и штор. Длинная и узкая щелевая насадка прекрасно подходит для очистки жалюзи или радиаторов отопления, а щелевая насадка с щеткой – для удаления загрязнений из труднодоступных мест (например, при чистке сматывающихся жалюзи). Специальная резиновая насадка, надеваемая на щелевую насадку, позволяет легко удалять волосы и шерсть животных. Щеточная насадка для мебели с мягкой щетиной предотвращает повреждение чувствительных поверхностей. При помощи гибкого шарнира можно без труда удалить пыль со шкафов и полок, очистить заднюю стенку дивана или другие труднодоступные места, а прилагаемый адаптер позволяет без проблем присоединить любую из входящих в комплект насадок к рукоятке или всасывающему шлангу пылесосов VC 2 и VC 3. Таким образом, этот комплект принадлежностей гарантирует значительное облегчение уборки и повышение ее эффективности.