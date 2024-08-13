Входной фильтр для насосов, малый
Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)
Особенности и преимущества
Съемный фильтр
- Фильтр промывается под проточной водой, что означает возможность его многократного использования.
Предварительный фильтр, малый
- Для насосов с расходом воды до 4000 л/ч
Входной фильтр
- Для дополнительной защиты насоса от грубых частиц грязи или песка
Спецификации
Технические характеристики
|Давление (бар)
|8
|Размер ячейки (мм)
|0,25
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,815
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,96
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 220 x 200
Оснащение
- Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
- Фильтрация загрязненной воды
Оригинальные запасные части
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