Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1”

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Входной фильтр с обратным клапаном «Basic». Для присоединения к всасывающим шлангам диаметром 1". С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса и предотвращает вытекание воды.

Особенности и преимущества
Обратный клапан
  • Обратный клапан предоствращает отток воды из всасывающего шланга, что сокращает время забора воды при повторном включении насоса
Для присоединения к всасывающему шлангу
  • Для индивидуального подключения как всасывающая гарнитура
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,08
Масса (с упаковкой) (кг) 0,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 40 x 142 x 40
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей