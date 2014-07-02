Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)
В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.
Комплект для шлангов 3/4" и 1". В прочном металлическом исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса и предотвращает вытекание воды.
Особенности и преимущества
Металл/пластик
- Надежные материалы для долгого срока службы
Обратный клапан
- Обратный клапан предоствращает отток воды из всасывающего шланга, что сокращает время забора воды при повторном включении насоса
Для присоединения к всасывающему шлангу
- Для индивидуального подключения как всасывающая гарнитура
Набор
- Подходят для 3/4" и 1" шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,257
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,277
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|47 x 140 x 47
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей