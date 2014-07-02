Водяной фильтр
Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.
Фильтр для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде, и более продолжительной долговечности работы аппарата. Подходит для всех бытовых аппаратов высокого давления Kärcher серии К2 - К7.
Особенности и преимущества
Защита помпы и рубашки охлаждения двигателя от попадания частиц грязи
- Увеличивает срок службы аппарата
Водяной фильтр
- Содержимое всегда видно
Легкая очистка от грязи после использования
- Можно промывать
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,073
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,096
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|117 x 50 x 50
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Фильтрация загрязненной воды