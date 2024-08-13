Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью < 1000 л/ч, с нейлоновой щетиной

Вращающаяся моечная щетка бережно удаляет мелкую пыль и серый налет с любых поверхностей. Термостойкая (до 60 °C), M 18 x 1,5. Со сменной щетиной.

Для бережного удаления мелкой пыли и серого налета с любых поверхностей. Термостойкая (до 60°C), нейлоновая, со сменной щетиной. Для аппаратов высокого давления с производительностью < 800л/час.

Особенности и преимущества
Вращающаяся моечная щетка, приводимая в движение потоком воды
  • Не требуется приводной двигатель.
  • Компактность и малый вес.
Прикрепление к струйной трубке (разъем M18x1,5)
  • Простая и надежная конструкция.
Нейлоновая щетина
  • Бережная обработка поверхностей.
Интенсивное механическое воздействие благодаря вращению
  • Очень высокая эффективность очистки.
  • Уменьшенные затраты времени в сравнении с обычными моечными щетками.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 500 - 1000
Материал нейлон
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (кг) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 1,15
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 300 x 200 x 100
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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