Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью < 1000 л/ч, с нейлоновой щетиной
Вращающаяся моечная щетка бережно удаляет мелкую пыль и серый налет с любых поверхностей. Термостойкая (до 60 °C), M 18 x 1,5. Со сменной щетиной.
Для бережного удаления мелкой пыли и серого налета с любых поверхностей. Термостойкая (до 60°C), нейлоновая, со сменной щетиной. Для аппаратов высокого давления с производительностью < 800л/час.
Особенности и преимущества
Вращающаяся моечная щетка, приводимая в движение потоком воды
- Не требуется приводной двигатель.
- Компактность и малый вес.
Прикрепление к струйной трубке (разъем M18x1,5)
- Простая и надежная конструкция.
Нейлоновая щетина
- Бережная обработка поверхностей.
Интенсивное механическое воздействие благодаря вращению
- Очень высокая эффективность очистки.
- Уменьшенные затраты времени в сравнении с обычными моечными щетками.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Материал
|нейлон
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (кг)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,15
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 200 x 100
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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