Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью > 800 л/ч
Приводится в действие потоком воды. Для бережного удаления мелкой пыли и серого налета с любых поверхностей. Способна выдерживать температуру до 60 °C, с разъемом M 18 x 1,5, со сменной щеточной вставкой.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|900 - 1300
|Материал
|нейлон
|Соединительная резьба
|M 18
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,05
Оригинальные запасные части
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