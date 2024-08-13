Вращающаяся моечная щетка для аппаратов < 1000 л/ч, натуральная щетина
Приводится в действие потоком воды. Для бережного удаления мелкой пыли и серого налета с любых поверхностей. Способна выдерживать температуру до 60 °C, EASY!Lock, со сменной щеточной вставкой.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Материал
|Натуральный волос
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,15
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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