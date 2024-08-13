Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью > 800 л/ч, с натур. щетиной

Приводится в действие потоком воды. Для бережного удаления мелкой пыли и серого налета с любых поверхностей. Способна выдерживать температуру до 60 °C, EASY!Lock, со сменной щеточной вставкой.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 1000 - 1300
Материал Натуральный волос
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 1,15
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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