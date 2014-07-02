Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью < 800 л/ч, с натуральной щетиной

Приводится в действие потоком воды. Для бережного удаления мелкой пыли и серого налета с любых поверхностей. Способна выдерживать температуру до 60 °C, с разъемом M 18 x 1,5, со сменной щеточной вставкой.