Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью < 800 л/ч, с нейлоновой щетиной

Вращающаяся моечная щетка бережно удаляет мелкую пыль и серый налет с любых поверхностей. Способна выдерживать температуру до 60 °C. С разъемом M 18 x 1,5, со сменной щеточной вставкой.

Особенности и преимущества
Вращающаяся моечная щетка, приводимая в движение потоком воды
  • Не требуется приводной двигатель.
  • Компактность и малый вес.
Прикрепление к струйной трубке (разъем M18x1,5)
  • Простая и надежная конструкция.
Нейлоновая щетина
  • Бережная обработка поверхностей.
Интенсивное механическое воздействие благодаря вращению
  • Очень высокая эффективность очистки.
  • Уменьшенные затраты времени в сравнении с обычными моечными щетками.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 500 - 800
Материал нейлон
Соединительная резьба M 18
Масса (с упаковкой) (кг) 1,1
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.