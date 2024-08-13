Вращающаяся щетка WB 130
Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.
Предлагаемая Kärcher вращающаяся моечная щетка WB 130, оснащенная сменной насадкой Universal, прекрасно подходит для очистки лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей. Интенсивное вращение обеспечивает тщательное удаление загрязнений. Щетка оснащена разблокирующим рычажком для легкой и быстрой замены насадок без контакта с грязью. Ее прозрачный корпус позволяет наблюдать процесс очистки. При необходимости может дополнительно использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом высокого давления, к которому присоединена щетка. Она совместима с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. Две другие, отдельно предлагаемые сменные насадки Car & Bike и Home & Garden рассчитаны специально на очистку чувствительных и устойчивых к механическим воздействиям поверхностей.
Особенности и преимущества
Вращающаяся моечная щетка
- Бережная и эффективная мойка.
- Легкая и удобная очистка.
Замена насадок при помощи разблокирующего рычажка
- Быстрая и легкая замена насадок без контакта с грязью.
- Сохранение рук в чистоте.
- Выбор подходящей сменной насадки для решения разных задач.
Нанесение чистящего средства при помощи соединенного с щеткой аппарата высокого давления
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Прозрачный корпус
- Возможность наблюдения за процессом очистки.
Встроенный щеточный венец
- Защищает пользователя и окружающие предметы от разлетающихся брызг воды.
Совместимость с адаптером для садового шланга
- Возможность присоединения к садовому шлангу для использования без аппарата высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,39
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,497
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|305 x 156 x 137
По вопросам, касающимся предшествующей модели WB 120, обращайтесь в сервисные центры или к официальным дистрибьюторам Kärcher.
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Зимние сады
- Гаражные ворота
- Жалюзи / рольставни
- Экраны для защиты от посторонних взглядов
- Балконные ограждения
- Подоконники
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.