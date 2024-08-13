Предлагаемая Kärcher вращающаяся моечная щетка WB 130 Car & Bike благодаря сменной насадке из мягкого микроволокна прекрасно подходит для мойки автомобилей и мотоциклов. Прозрачный корпус щетки позволяет наблюдать, как благодаря интенсивному вращению поверхности тщательно очищаются от грязи. Инновационная сменная насадка Car & Bike легко, быстро и гигиенично заменяется при помощи разблокирующего рычажка. По окончании работы текстильная накладка этой 2-элементной насадки, практично закрепляемая липучкой, может быть выстирана в машине при температуре 60 °C. Вращающаяся щетка совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. При необходимости может дополнительно использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом высокого давления, к которому присоединена щетка. Для щетки WB 130 Car & Bike могут быть приобретены и две другие сменные насадки – Universal и Home & Garden. Первая из них предназначена для очистки любых гладких поверхностей, а вторая – для чистки поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям.