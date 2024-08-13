Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike
Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.
Предлагаемая Kärcher вращающаяся моечная щетка WB 130 Car & Bike благодаря сменной насадке из мягкого микроволокна прекрасно подходит для мойки автомобилей и мотоциклов. Прозрачный корпус щетки позволяет наблюдать, как благодаря интенсивному вращению поверхности тщательно очищаются от грязи. Инновационная сменная насадка Car & Bike легко, быстро и гигиенично заменяется при помощи разблокирующего рычажка. По окончании работы текстильная накладка этой 2-элементной насадки, практично закрепляемая липучкой, может быть выстирана в машине при температуре 60 °C. Вращающаяся щетка совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. При необходимости может дополнительно использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом высокого давления, к которому присоединена щетка. Для щетки WB 130 Car & Bike могут быть приобретены и две другие сменные насадки – Universal и Home & Garden. Первая из них предназначена для очистки любых гладких поверхностей, а вторая – для чистки поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям.
Особенности и преимущества
Вращающаяся моечная щетка
- Бережная и эффективная мойка.
Замена насадок при помощи разблокирующего рычажка
- Быстрая и легкая замена насадок без контакта с грязью.
- Сохранение рук в чистоте.
- Выбор подходящей сменной насадки для решения разных задач.
Инновационная съемная микроволоконная накладка, допускающая стирку
- Возможность машинной стирки при макс. температуре 60 °C.
- Накладка быстро и без больших усилий подготавливается к последующему применению.
Исключительно бережная очистка
- Идеальное решение для мойки чувствительных поверхностей (например лакокрасочных покрытий).
Нанесение чистящего средства при помощи соединенного с щеткой аппарата высокого давления
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Прозрачный корпус
- Возможность наблюдения за процессом очистки.
Встроенный щеточный венец
- Защищает пользователя и окружающие предметы от разлетающихся брызг воды.
Совместимость с адаптером для садового шланга
- Возможность присоединения к садовому шлангу для использования без аппарата высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|75 % полиэстер, 25 % полиамид
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,381
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,485
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|305 x 156 x 137
По вопросам, касающимся предшествующей модели WB 120, обращайтесь в сервисные центры или к официальным дистрибьюторам Kärcher.
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры