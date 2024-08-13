Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)␍
Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.
Для легкого присоединения насоса непосредственно к внутридомовому водопроводу прекрасно подходит всасывающая гарнитура PerfectConnect длиной 1,5 м для трубопроводов 1" (25 мм). В комплект входят 1,5-метровый вакуумно-стойкий всасывающий шланг диаметром 3/4" с резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон и соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1". Этот комплект очень легко присоединяется к насосам для сада, автоматам или станциям бытового водоснабжения со стороны всасывания для снабжения дома водой хозяйственного назначения. Гибкость шланга значительно уменьшает шум стационарного трубопровода. Кроме того, технология уплотнения PerfectConnect от Kärcher ускоряет и упрощает монтаж принадлежностей для напорных насосов и гарантирует особенно герметичное соединение, необходимое для бесперебойной эксплуатации насоса.
Особенности и преимущества
Соденинение от насоса до колодца и к трубам
- Шланг можно использовать со стороны всасывания, также можно подключать его от насоса к трубам чтобы компенсировать вибрации.
Соединительный элемент для безрезьбовых всасывающих трубопроводов
- Беспроблемное подключение насоса к трубопроводам 1"
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|1,5
|Размер резьбы
|G1
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,46
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,58
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|216 x 91 x 245
Оснащение
- Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей