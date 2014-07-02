Всасывающая гарнитура, 3,5 м
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном, длина 3,5м. Гтов к использованию. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм)
Особенности и преимущества
Комплект вакуумно стойкого всасывающего шланга с фильтром и обратным клапаном
- Для легкого соединения с насосом
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|3,5
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,848
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,883
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 415 x 55
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей