Всасывающая гарнитура, 7 м␍
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.
7-метровый вакуумно-стойкий всасывающий шланг диаметром 3/4", оснащенный входным фильтром, прекрасно подходит для всасывания воды из альтернативных источников и благодаря радиальному принципу уплотнения (PerfectConnect) гарантирует бесперебойную работу насоса. При этом встроенный обратный клапан предотвращает вытекание воды и ускоряет повторный пуск насоса. Всасывающая гарнитура может легко присоединяться к насосам для сада, автоматам или станциям бытового водоснабжения со стороны всасывания. Она подходит также для удлинения всасывающего шланга. Предназначена для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).
Особенности и преимущества
Комплект вакуумно стойкого всасывающего шланга с фильтром и обратным клапаном
- Просто и легко устанавливается на насос для забора воды
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|7
|Размер резьбы
|G1
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,6
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,63
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 380 x 380
Оснащение
- Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей