Всасывающие шланги

Kärcher Соединители шлангов

Соединители шлангов

GO TO PRODUCTS
Kärcher Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)

Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)

GO TO PRODUCTS
Kärcher Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)

Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)

GO TO PRODUCTS
Kärcher Всасывающие шланги с коническим разъемом

Всасывающие шланги с коническим разъемом

GO TO PRODUCTS
Kärcher Прочие всасывающие шланги

Прочие всасывающие шланги

GO TO PRODUCTS