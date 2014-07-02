Всасывающий шланг 1", 25 метров

Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.