Всасывающий шланг 3/4", 25 метров

Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.