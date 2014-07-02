Всасывающий шланг 3/4", 25 метров

Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Особенности и преимущества
Реализуется метражом
  • Шланг можно разрезать на необходимую длину. Можно использовать для различных целей.(на сайте Karcher.ru реализуется бухтой)
Вакуумно-стойкий спиральный шланг
  • Гибкий шланг для откачки воды с помощью дренажных насосов
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 25
Диаметр 3/4″
Цвет черный
Масса (кг) 4,19
Масса (с упаковкой) (кг) 4,21
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 380 x 152
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей