Всасывающий шланг 3,5м G1

Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры

Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу с резьбой G1. Для удлинения всасывающей гарнитуры.

Особенности и преимущества
Спиральный шланг для быстрого подключения
  • Можно подключать к насосу, использовать как удлинитель для всасывающего шланга, можно подключить фильтр на вход для всасывания воды.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 3,5
Диаметр 3/4″
Цвет черный
Масса (кг) 0,768
Масса (с упаковкой) (кг) 0,863
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 415 x 400 x 55
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей