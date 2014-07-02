Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".
Готовый к подключению вакуумно-стойкий всасывающий шланг для присоединения насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. Для автоматов бытового водоснабжения и насосов для сада.
Всасывющий шланг 0,5м, 3/4", с резьбой G1" для подключения с двух сторон. Предназначен для гибкого соединия насоса с трубопроводом.
Особенности и преимущества
Соденинение от насоса до колодца и к трубам
- Шланг можно использовать со стороны всасывания, также можно подключать его от насоса к трубам чтобы компенсировать вибрации.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|0,6
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,205
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,231
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|600 x 50 x 50
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей