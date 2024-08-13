Технические характеристики

Длина (м) 2,5 Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35 Исполнение Электропроводный Разъем со стороны принадлежности¹⁾ Защелка 2.0 Разъем со стороны аппарата²⁾ Байонетный разъем 2.0 Количество (шт.) 1 Цвет черный Масса (кг) 0,674 Масса (с упаковкой) (кг) 0,692 Размеры (Д × Ш × В) (мм) 420 x 370 x 90

¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.