Технические характеристики

Длина (м) 4 Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35 Исполнение Стандарт Разъем со стороны принадлежности¹⁾ Защелка 2.0 Разъем со стороны аппарата²⁾ Байонетный разъем 2.0 Количество (шт.) 1 Цвет антрацит Масса (кг) 0,995 Масса (с упаковкой) (кг) 1,025 Размеры (Д × Ш × В) (мм) 470 x 450 x 80

¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.