Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0

Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.

Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Шланг длиной 4 м соединяется с аппаратом байонетным разъемом версии 2.0, а с насадками – разъемом с защелкой версии 2.0. Оба разъема 2.0 совместимы с пылесосами, выпускающимися с 2017 г.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 4
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Исполнение Стандарт
Разъем со стороны принадлежности¹⁾ Защелка 2.0
Разъем со стороны аппарата²⁾ Байонетный разъем 2.0
Количество (шт.) 1
Цвет антрацит
Масса (кг) 0,995
Масса (с упаковкой) (кг) 1,025
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 470 x 450 x 80

¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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