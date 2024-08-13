Всасывающий шланг для T, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом
Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2 м подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher.
Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher. Шланг длиной 2,5 м соединяется с аппаратом стыковым разъемом, а с насадками – разъемом с защелкой версии 2.0, совместимым с пылесосами, выпускающимися с 2017 г.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|2
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Исполнение
|Стандарт
|Разъем со стороны принадлежности¹⁾
|Защелка 2.0
|Разъем со стороны аппарата²⁾
|Стыковой разъем
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,445
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,463
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|460 x 360 x 90
¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.
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