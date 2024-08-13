Всасывающий шланг для T, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом

Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2 м подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher.

Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher. Шланг длиной 2,5 м соединяется с аппаратом стыковым разъемом, а с насадками – разъемом с защелкой версии 2.0, совместимым с пылесосами, выпускающимися с 2017 г.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 2
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Исполнение Стандарт
Разъем со стороны принадлежности¹⁾ Защелка 2.0
Разъем со стороны аппарата²⁾ Стыковой разъем
Количество (шт.) 1
Цвет антрацит
Масса (кг) 0,445
Масса (с упаковкой) (кг) 0,463
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 460 x 360 x 90

¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.

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