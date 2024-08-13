Технические характеристики

Длина (м) 2 Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35 Исполнение Стандарт Разъем со стороны принадлежности¹⁾ Защелка 2.0 Разъем со стороны аппарата²⁾ Стыковой разъем Количество (шт.) 1 Цвет антрацит Масса (кг) 0,445 Масса (с упаковкой) (кг) 0,463 Размеры (Д × Ш × В) (мм) 460 x 360 x 90

¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ²⁾ Разъемы Bajonett 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.