Всасывающий шланг SH 3

Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.

Всасывающий шланг подходит для любых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 1 – K 7 и позволяет брать воду из альтернативных источников, например из бочек для сбора дождевой воды.

Особенности и преимущества
Легкое всасывание воды
  • Быстрое всасывание воды; для использования с аппаратами высокого давления
Очень удобный
  • Теперь можно не использовать водопроводную воду, чтобы пользоваться аппаратом высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,442
Масса (с упаковкой) (кг) 0,51
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 250 x 60

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.