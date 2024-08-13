Выходной фильтр KFI 7520
Выходные фильтры для пылесоса для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium обеспечивают выпуск чистого воздуха.
Легко заменяемый полиэфирный выходной фильтр является идеальным дополнением к предлагаемому Kärcher пылесосу для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium, гарантирующим выпуск из него чистого воздуха. В комплект входят 2 таких фильтра. Для сохранения оптимальной эффективности фильтрации рекомендуется заменять выходной фильтр 1 раз в год.
Особенности и преимущества
Принадлежность для пылесоса для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium
Легко заменяется
Из полиэфирного материала
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,005
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,028
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|169 x 82 x 2
Области применения
- Чистый выходящий воздух