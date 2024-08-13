WR 10 EASY!Lock
В сочетании с аппаратом высокого давления с подогревом воды производства Kärcher приспособление для уничтожения сорняков WR 10 уничтожает сорняки так же быстро, как и тщательно. С разбрызгивающей головкой 10 см и адаптером для сопел.
Аппарат высокого давления, подающий горячую воду с температурой 98 °C, и приспособление для уничтожения сорняков WR 10 с разбрызгивающей головкой 10 см гарантируют эффективное и основательное уничтожение сорняков даже в труднодоступных местах. При этом оптимальный расход горячей воды регулируется встроенным адаптером для сопел, который, к тому же, обеспечивает совместимость с любым из наших аппаратов высокого давления. Компактная конструкция и небольшой вес приспособления облегчают процесс и позволяют легко работать без перерывов в течение длительного времени.
Особенности и преимущества
Эффективная борьба с сорной растительностью благодаря оптимальному взаимодействию приспособления для уничтожения сорняков с аппаратом высокого давления с подогревом воды
- Встроенный адаптер для обеспечения оптимального расхода воды при использовании любого аппарата высокого давления Kärcher с подогревом воды.
- Поддержание стабильной температуры воды на уровне, оптимальном для уничтожения сорняков (до 98 °C), благодаря современной технологии водонагревателей Kärcher.
Компактное и легкое приспособление для уничтожения сорняков
- Компактная конструкция позволяет работать даже в условиях ограниченного пространства.
- Небольшой вес уменьшает нагрузку на пользователя и позволяет реже делать перерывы.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (кг)
|0,3
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,804
Видео
Области применения
- Легкое и эффективное уничтожение сорняков в коммунальном хозяйстве без применения гербицидов.
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.