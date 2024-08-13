WR 20 EASY!Lock

Для тщательного уничтожения сорняков: приспособление для уничтожения сорняков WR 20 для использования с аппаратом высокого давления с подогревом воды. В комплекте с сопловой балкой шириной 20 см и встроенным адаптером для сопел.

Быстро, комфортно и тщательно: в сочетании с аппаратом высокого давления с подогревом воды производство Kärcher приспособление для уничтожения сорняков WR 20 раскрывает весь свой потенциал. Аппарат высокого давления нагревает воду до температуры 98 °C, оптимально подходящей для эффективного удаления сорняков. Встроенный адаптер для сопел гарантирует оптимальный расход горячей воды на сопловой балке с рабочей шириной 20 см и, тем самым, позволяет добиться длительного эффекта при уничтожении нежелательной растительности.

Особенности и преимущества
Оптимальное сочетание аппарата высокого давления и устройства для удаления сорняков для их эффективного уничтожения.
  • Встроенный адаптер для сопел гарантирует постоянный поток воды по всей сопловой балке.
  • Суперсовременная технология нагрева обеспечивает температуру воды, оптимально подходящую для уничтожения сорняков (до 98 °C).
Компактный дизайн приспособления.
  • Небольшие размеры позволяют работать в стесненных пространствах.
Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (кг) 0,3
Масса (с упаковкой) (кг) 0,475
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Эффективное и легкое удаление сорняков.
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.