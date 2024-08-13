WR 50
Приспособление для уничтожения сорняков WR 50 шириной 50 см в сочетании с аппаратом высокого давления с подогревом – идеальный вариант для уничтожения сорняков. В комплект поставки входят регулируемые колесики и встроенный адаптер для сопел.
Простое и эффективное уничтожение сорняков: просто установите приспособление для уничтожения сорняков WR 50 на аппарат высокого давления с подогревом воды Kärcher и уничтожьте надоедливые сорняки – быстро, тщательно и, главное, надолго. Аппарат высокого давления нагревает воду до температуры 98 °C – оптимальной для выполнения таких задач, а встроенный адаптер для сопел обеспечивает оптимальный расход воды на сопловой балке с рабочей шириной 50 см. Регулируемые колесики, входящие в комплект поставки, позволяют работать с комфортом и без переутомления в течение длительного времени.
Особенности и преимущества
Универсальная колесная рамка в комплекте поставки.
- Удобный и легкая работа в течение длительного времени.
- Оптимальное рабочее расстояние от земли постоянно гарантированно.
Оптимальное сочетание аппарата высокого давления и устройства для удаления сорняков для их эффективного уничтожения.
- Встроенный адаптер для сопел гарантирует надлежащий расход воды в зависимости от используемого аппарата высокого давления.
- Суперсовременная технология нагрева обеспечивает температуру воды, оптимально подходящую для уничтожения сорняков (до 98 °C).
Компактный дизайн приспособления.
- Небольшие размеры позволяют работать в стесненных пространствах.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (кг)
|2,2
|Масса (с упаковкой) (кг)
|3,5
Области применения
- Эффективное и легкое удаление сорняков.
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.