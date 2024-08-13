Простое и эффективное уничтожение сорняков: просто установите приспособление для уничтожения сорняков WR 50 на аппарат высокого давления с подогревом воды Kärcher и уничтожьте надоедливые сорняки – быстро, тщательно и, главное, надолго. Аппарат высокого давления нагревает воду до температуры 98 °C – оптимальной для выполнения таких задач, а встроенный адаптер для сопел обеспечивает оптимальный расход воды на сопловой балке с рабочей шириной 50 см. Регулируемые колесики, входящие в комплект поставки, позволяют работать с комфортом и без переутомления в течение длительного времени.