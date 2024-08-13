Мощный запасной литий-ионный аккумулятор для любых моделей пылесосов VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax и VC 7 Signature Line позволяет без промежуточного подзаряда продлить время их работы (максимум на 50 минут). После исчерпания заряда установленный в аппарат аккумулятор легко и быстро разблокируется нажатием двух кнопок, снимается и заменяется запасным заряженным аккумулятором для немедленного продолжения уборки. Информация о текущем состоянии аккумулятора отображается на 3-ступенчатом светодиодном дисплее. Запасной аккумулятор можно заряжать отдельно от аппарата, что дополнительно сокращает перерывы в работе.