Запасной аккумулятор
Для продления времени непрерывной уборки: запасной аккумулятор для всех версий беспроводного пылесоса VC 4 Cordless myHome увеличивает время их работы на 30 минут.
Благодаря запасному литий-ионному аккумулятору можно без промежуточного подзаряда продлить работу любых версий беспроводного пылесоса VC 4 Cordless myHome (максимум на 30 минут). Для этого достаточно заменить им разрядившийся аккумулятор. Заряд запасного аккумулятора осуществляется в присоединенном к аппарату состоянии.
Особенности и преимущества
Мощный литий-ионный аккумуляторный элемент
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,37
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,504
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|146 x 62 x 43