Запасной аккумулятор

Для продления времени непрерывной уборки: запасной аккумулятор для всех версий беспроводного пылесоса VC 4 Cordless myHome увеличивает время их работы на 30 минут.

Благодаря запасному литий-ионному аккумулятору можно без промежуточного подзаряда продлить работу любых версий беспроводного пылесоса VC 4 Cordless myHome (максимум на 30 минут). Для этого достаточно заменить им разрядившийся аккумулятор. Заряд запасного аккумулятора осуществляется в присоединенном к аппарату состоянии. 

Особенности и преимущества
Мощный литий-ионный аккумуляторный элемент
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,37
Масса (с упаковкой) (кг) 0,504
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 146 x 62 x 43