Защитный брызговик для минимоек высокого давления
Прозрачный защитный брызговик для бытовых минимоек высокого давления серии K2 - K7 защитит вас и окружающую территорию от брызг воды во время уборки. Идеально подходит для очистки углов и краев.
Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей: кожух для защиты от брызг специально разработан для аппаратов высокого давления Kärcher класса K 2 - K 7 - эффективно защищает пользователя и окружающую среду от разбрызгиваемой воды. Прозрачная конструкция брызговика обеспечивает четкую видимость обрабатываемой поверхности. Брызговик совместим со всеми новыми струйными трубками Vario Power и Multi Jets, а также с новыми грязевыми фрезами. (Не подходит к струйным трубкам Multi Power МР 145 и МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))
Особенности и преимущества
Брызговик
- Отличная защита от брызг при уборке, когда разбрызгивается вода с грязью, особенно в углах и скраю.
Прозрачный пластик
- Прозрачность позволяет тщательнее произвести уборку поверхности
Несколько адаптеров входят в состав поставки
- Подходит для всех новых трубок Vario Power, многофункциональных распылительных сопел и прочих насадок.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,325
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,543
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|220 x 188 x 237
Не подходит к струйным трубкам Multi Power МР 145 и МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Области применения
- Лестницы
- Очистка площадей вокрог дома и сада
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.