Защитный брызговик для минимоек высокого давления

Прозрачный защитный брызговик для бытовых минимоек высокого давления серии K2 - K7 защитит вас и окружающую территорию от брызг воды во время уборки. Идеально подходит для очистки углов и краев.

Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей: кожух для защиты от брызг специально разработан для аппаратов высокого давления Kärcher класса K 2 - K 7 - эффективно защищает пользователя и окружающую среду от разбрызгиваемой воды. Прозрачная конструкция брызговика обеспечивает четкую видимость обрабатываемой поверхности. Брызговик совместим со всеми новыми струйными трубками Vario Power и Multi Jets, а также с новыми грязевыми фрезами. (Не подходит к струйным трубкам Multi Power МР 145 и МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Особенности и преимущества
Брызговик
  • Отличная защита от брызг при уборке, когда разбрызгивается вода с грязью, особенно в углах и скраю.
Прозрачный пластик
  • Прозрачность позволяет тщательнее произвести уборку поверхности
Несколько адаптеров входят в состав поставки
  • Подходит для всех новых трубок Vario Power, многофункциональных распылительных сопел и прочих насадок.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,325
Масса (с упаковкой) (кг) 0,543
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 220 x 188 x 237

Не подходит к струйным трубкам Multi Power МР 145 и МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Лестницы
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
