Ultra Foam Cleaner RM 615, 1л
Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Упаковочная единица (шт.)
|6
|Масса (кг)
|1,033
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,107
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|100 x 100 x 215
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Дома на колесах