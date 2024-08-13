Ultra Foam Cleaner RM 615, 1л

Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.