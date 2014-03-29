HD / HDS

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eco!efficiency

Эксплуатация любых аппаратов HDS в режиме eco!efficiency обеспечивает:

  • повышенную экономичность,
  • повышенную экологичность, 
  • экономию 20 % топлива и
  • уменьшение выбросов CO2 на 20 %.
eco!efficiency

Оптимальные принадлежности

Обширный выбор принадлежностей для решения специфических задач позволяет выполнять работы быстрее и во многих случаях с экономией энергии и воды.

  • Грязевая фреза, сочетающая преимущества точечного и веерного сопел, обеспечивает устранение стойких загрязнений.
  • Приспособления для очистки поверхностей позволяют эффективно очищать большие площади.
  • Мощное сопло с повышенным на 40 % ударным давлением струи ускоряет очистку и улучшает ее результат.
  • Вращающиеся моечные щетки гарантируют бережную и эффективную мойку автомобилей.
HDS_MS_car

Регулировка давления и расхода воды непосредственно с пистолета

Регулятор Servo Control позволяет плавно изменять
параметры струи:

  • обеспечивается выбор режима, оптимального для решения конкретной задачи чистки,
  • незначительные загрязнения могут удаляться в энергосберегающем режиме.
Servo

Своевременное прекращение подачи воды

В случае использования длинной подводки воды на входе аппарата существует
возможность заблаговременного отключения водоснабжения, поскольку запас воды

  • в шланге и
  • поплавковой камере

достаточен для завершения работы.

Полное использование чистящих средств

Емкости с чистящими средствами, используемые при эксплуатации аппаратов с системой Switch Chem, могут опорожняться не до конца, но остаток чистящего средства из отсоединяемой емкости может быть легко и быстро перелит в новую емкость.

Switch-Chem System