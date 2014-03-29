Полное использование чистящих средств

Емкости с чистящими средствами, используемые при эксплуатации аппаратов с системой Switch Chem, могут опорожняться не до конца, но остаток чистящего средства из отсоединяемой емкости может быть легко и быстро перелит в новую емкость.