Пылесосы

T 12/1 Header

T 12/1 eco!efficiency

Применение пылесоса T 12/1 eco!efficiency обеспечивает энергосбережение.

  • Экономия до 40 % электроэнергии гарантирует снижение производственных затрат
  • при одновременной высокой эффективности уборки.
  • Очень низкий уровень шума (56 дБ(А)) позволяет выполнять работы в любое время.
  • Особо прочный стационарный фильтр позволяет осуществлять уборку без фильтр-мешков и экономить средства на их приобретение.
T 12/1

NT 35/1 Tact

Система автоматической очистки фильтра Tact не только обеспечивает стабильность силы всасывания, но и значительно продлевает срок службы фильтра.

  • Самоочистка фильтра, обеспечиваемая мощными пневматическими импульсами, многократно увеличивает срок его службы (в сравнении с обычными системами фильтрации).
  • Редкая замена фильтров гарантирует экономию средств и природных ресурсов.
  • Плоский складчатый фильтр из стойкого к гниению и допускающего промывку полиэфирного холста (опция) отличается особо долгим сроком службы (в т. ч. при выполнении операций влажной уборки).
NT 35/1 Tact

Puzzi 8/1, 100, 200

При легкой степени загрязнения тщательная очистка обеспечивается даже при использовании
только одной таблетки чистящего средства.

  • Оптимальное устранение незначительных загрязнений при помощи 1 таблетки чистящего средства.
  • Водорастворимая упаковка таблеток уменьшает объемы утилизируемых отходов.
  • Простота дозировки обеспечивает адаптацию к различным задачам чистки.
  • Индивидуальная упаковка таблеток гарантирует защиту кожи рук.
Reinigungstab

Puzzi 400 K

Расход разбрызгиваемого моющего раствора регулируется в пределах от 5,5 до 1 л/мин.

  • Адаптация к конкретным задачам уборки.
  • Возможность экономии воды.
  • Уменьшенное загрязнение сточных вод (при уменьшенном расходе воды).
  • Возможность быстрее приступить к использованию очищенных текстильных напольных покрытий.
Puzzi 400 K