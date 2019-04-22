Защитите свое здоровье!

Хорошему пылесосу нужен хороший фильтр

Все наши фильтры обладают превосходной эффективностью, а некоторые из них являются уникальными решениями на рынке.

Наилучшую защиту от пыли обеспечивает исключение ее распространения в пространстве – например, путем непосредственного отсасывания стружки, образующейся при работе с электроинструментами. А если избежать пылеобразования невозможно, на помощь приходят другие способы – пыль можно связывать, собирать пылесосом либо предотвращать ее проникновение в легкие, используя подходящие респираторы.