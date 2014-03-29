Области применения
Тщательная очистка внутренних поверхностей емкостей представляет собой сложную задачу, требующую учета ряда специфических условий: размеров и геометрической формы конкретной емкости, типичного состава загрязнений, а также внешних влияющих факторов. Поэтому Kärcher детально прорабатывает проект каждой своей установки, что убедительно подтверждается приведенными ниже примерами.
Очистка автоцистерн любого назначения
Процессы очистки внутренних стенок автоцистерн, используемых для перевозки жидких или сыпучих грузов, осуществляются с высокой точностью в автоматическом режиме. Для этого используются специальные разбрызгивающие головки, оптимально взаимодействующие с системами управления Kärcher и рядом других компонентов: высокоэффективными насосами высокого давления, водонагревателями, парогенераторами и разнообразными принадлежностями. Такие модульные системы позволяют решать любые задачи: очистки цистерны холодной, теплой или горячей водой, кислыми или щелочными растворами, ее пропаривания и сушки.
Превосходная комбинация: оборудование для очистки 20-футовых контейнеров
Очистка контейнеров для комбинированных железнодорожных, водных и автомобильных перевозок требует применения высокопроизводительного и надежного оборудования – ведь эта система логистики предъявляет особые требования, связанные с сетевой инфраструктурой и быстрой оборачиваемостью.
На рельсах экономии: очистка вагонов-цистерн
Большие размеры железнодорожных цистерн и сложные условия их очистки предъявляют особые требования к используемому оборудованию. Kärcher обладает обширными знаниями и опытом в области внутренней чистки вагонов-цистерн, а уникальная сервисная сеть Kärcher позволяет удовлетворять самым высоким запросам клиентов.
Превосходная очистка кубических контейнеров всех размеров
Очистка и повторное применение кубических контейнеров IBC (Intermediate Bulk Container), называемых также "еврокубами", намного выгоднее использования одноразовой тары. Кроме того, использование многооборотных контейнеров вносит значительный вклад в дело охраны окружающей среды. Kärcher предлагает установки для очистки кубических контейнеров всех размеров, рассчитанных на перевозку любых веществ.
Специальное решение для очистки легких бочек
Kärcher предлагает специальную установку, обеспечивающую быструю очистку бочек и других легких емкостей любой формы диаметром до 750 мм. Заранее смонтированные разбрызгивающая головка и поддон для циркуляции воды гарантируют немедленную готовность к работе.
Чистка емкостей в химической промышленности
Для химической промышленности характерен широчайший спектр проблем чистки. Из-за разнообразия производственных процессов и используемых веществ здесь предъявляются особые требования к индивидуальным решениям – от специальных технологий для удаления остатков лаков или растворителей до соответствия требованиям взрывозащищенности, регламентируемым директивой ATEX 94/9.
Безопасная очистка реакторов
Очистка полустационарных реакторов представляет собой особую задачу, профессиональное решение которой, предполагающее автоматизацию всех технологических операций и их интеграцию в производственный процесс, является необходимым условием надежного протекания химических реакций. Поэтому очистка реакторов (в частности, для производства поликристаллического кремния) требует применения прогрессивных технологий, в разработке которых Kärcher играет ведущую роль.