Области применения

Тщательная очистка внутренних поверхностей емкостей представляет собой сложную задачу, требующую учета ряда специфических условий: размеров и геометрической формы конкретной емкости, типичного состава загрязнений, а также внешних влияющих факторов. Поэтому Kärcher детально прорабатывает проект каждой своей установки, что убедительно подтверждается приведенными ниже примерами.

Очистка автоцистерн любого назначения

Процессы очистки внутренних стенок автоцистерн, используемых для перевозки жидких или сыпучих грузов, осуществляются с высокой точностью в автоматическом режиме. Для этого используются специальные разбрызгивающие головки, оптимально взаимодействующие с системами управления Kärcher и рядом других компонентов: высокоэффективными насосами высокого давления, водонагревателями, парогенераторами и разнообразными принадлежностями. Такие модульные системы позволяют решать любые задачи: очистки цистерны холодной, теплой или горячей водой, кислыми или щелочными растворами, ее пропаривания и сушки.

Innenreinigung
Trocknung
Aussenreinigung
Tank und Silo Reinigungsanlagen

Превосходная комбинация: оборудование для очистки 20-футовых контейнеров

Очистка контейнеров для комбинированных железнодорожных, водных и автомобильных перевозок требует применения высокопроизводительного и надежного оборудования – ведь эта система логистики предъявляет особые требования, связанные с сетевой инфраструктурой и быстрой оборачиваемостью.

Reinigungsstation
Powerknopf
Kranbruecke
Trocknungssystem

На рельсах экономии: очистка вагонов-цистерн

Большие размеры железнодорожных цистерн и сложные условия их очистки предъявляют особые требования к используемому оборудованию. Kärcher обладает обширными знаниями и опытом в области внутренней чистки вагонов-цистерн, а уникальная сервисная сеть Kärcher позволяет удовлетворять самым высоким запросам клиентов.

Reinigungsstation
Lang und Zuegig
Unter Dampf
Behälterreinigung außergewöhnliche Komponenten

Превосходная очистка кубических контейнеров всех размеров

Очистка и повторное применение кубических контейнеров IBC (Intermediate Bulk Container), называемых также "еврокубами", намного выгоднее использования одноразовой тары. Кроме того, использование многооборотных контейнеров вносит значительный вклад в дело охраны окружающей среды. Kärcher предлагает установки для очистки кубических контейнеров всех размеров, рассчитанных на перевозку любых веществ.

Anwendungsbreite
Intermediate Bulk Container
Grosse Leistung im Kleinformat
IBC Reinigung

Специальное решение для очистки легких бочек

Kärcher предлагает специальную установку, обеспечивающую быструю очистку бочек и других легких емкостей любой формы диаметром до 750 мм. Заранее смонтированные разбрызгивающая головка и поддон для циркуляции воды гарантируют немедленную готовность к работе.

Sofort Einsatzbereit
der hat alles im Kopf
Gruendlich Reinigen
Sofort wieder Befüllbar
einfache Handhabung
Sonderreinigung

Чистка емкостей в химической промышленности

Для химической промышленности характерен широчайший спектр проблем чистки. Из-за разнообразия производственных процессов и используемых веществ здесь предъявляются особые требования к индивидуальным решениям – от специальных технологий для удаления остатков лаков или растворителей до соответствия требованиям взрывозащищенности, регламентируемым директивой ATEX 94/9.

Reaktoren
SHDR 3000
Reinigungskopf mit Schwenkgestell
Mobiler Kreislauf
Systemschema

Безопасная очистка реакторов

Очистка полустационарных реакторов представляет собой особую задачу, профессиональное решение которой, предполагающее автоматизацию всех технологических операций и их интеграцию в производственный процесс, является необходимым условием надежного протекания химических реакций. Поэтому очистка реакторов (в частности, для производства поликристаллического кремния) требует применения прогрессивных технологий, в разработке которых Kärcher играет ведущую роль.

Funktionsschema
Reinigungsstation
Kreislaufbecken
Kommandozentrale
Einfache Bedienung