Системное средство защиты PressurePro RM 110, 10л
Продукт для защиты нагревательных змеевиков и других водопроводящих компонентов аппаратов высокого давления с подогревом воды от образования известковых отложений при температурах до 150 °C. Прекрасно подходит для работы с водой средней или высокой жесткости.
Специальное системное средство защиты PressurePro RM 110 надежно защищает все основные водопроводящие компоненты аппаратов высокого давления с подогревом воды от образования известковых отложений при работе с водой средней или высокой жесткости. Благодаря этому не снижается поток воды через нагревательный змеевик и сохраняется максимальная производительность аппарата. Одновременно экономится энергия и значительно снижаются затраты на обслуживание за счет отказа от специальных мер по устранению известкового налета. Средство PressurePro RM 110 совместимо со стандартами HACCP, что позволяет использовать его на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|9
|Масса (кг)
|10,17
|Масса (с упаковкой) (кг)
|10,993
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 188 x 307
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Чистка транспортных средств и оборудования
- Мойка автомобилей / двигателей
- Обезжиривание, фосфатирование
- Обезжиривание поверхностей
- Уход за уборочной техникой, защита от обызвествления