Специальное системное средство защиты PressurePro RM 110 надежно защищает все основные водопроводящие компоненты аппаратов высокого давления с подогревом воды от образования известковых отложений при работе с водой средней или высокой жесткости. Благодаря этому не снижается поток воды через нагревательный змеевик и сохраняется максимальная производительность аппарата. Одновременно экономится энергия и значительно снижаются затраты на обслуживание за счет отказа от специальных мер по устранению известкового налета. Средство PressurePro RM 110 совместимо со стандартами HACCP, что позволяет использовать его на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности.