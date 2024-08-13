В полном соответствии со своим названием средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31 легко удаляет с поверхностей самые стойкие масляные и жировые загрязнения, а также деготь, сажу и копоть. Это экономичное высококонцентрированное средство для чистки высоким давлением, которое может использоваться во всех температурных диапазонах (в т. ч. в режиме парообразования при 150 °C), обладает превосходным очищающим эффектом. Оно идеально подходит как для мойки двигателей и очистки деталей в авторемонтных мастерских и на сельскохозяйственных предприятиях, так и для очистки фасадов от атмосферных загрязнений, птичьего помета или следов насекомых. Его можно использовать и для внутренней чистки емкостей в пищевой промышленности. Продукт PressurePro Extra RM 31 не содержит силикона, обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках и придает приятный свежий запах.