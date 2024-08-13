Горячий воск RM 820, 200л
Жидкий восковой термоконсервант, формирующий устойчивый к атмосферным воздействиям слой, защищающий автомобиль от коррозии. Содержит натуральный воск карнаубы. Соответствует требованиям VDA.
Эффективно защищает автомобиль от коррозии и придает поверхностям зеркальный блеск: предлагаемый Kärcher горячий воск VehiclePro RM 820 Classic, предназначенный для использования в аппаратах высокого давления на моечных площадках самообслуживания, а также в автомобильных моечных установках. Добавляемый в воду любой жесткости, этот продукт образует на поверхностях легковых или грузовых автомобилей, а также и двухколесных транспортных средств устойчивый к атмосферным воздействиям консервирующий слой, защищающий лакокрасочное покрытие на срок до одного месяца. Продукт отличается высокой экологичностью: он соответствует стандартам VDA, содержит биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (согласно регламенту ЕС 648/2004) и экономичен в применении (одного литра достаточно для обработки до 120 легковых автомобилей).
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|200
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|4
|Масса (с упаковкой) (кг)
|216
Свойства
- Высокоэффективный термовоск для применения в автомобильных моечных установках и комплексах самообслуживания
- Обеспечивает эффективную защиту на срок до 1 месяца
- Высокая эффективность при использовании воды любой жесткости
- Придает зеркальный блеск
- Соответствует требованиям VDA
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
- Не содержит NTA
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
- P264 После работы тщательно вымыть
- P280i Пользоваться средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P337 + P313 Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Мойка легковых автомобилей
- Мойка грузовых автомобилей
- Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов