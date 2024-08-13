Использование осушителя с приданием блеска VehiclePro Nano RM 832 Classic гарантирует превосходное высушивание легковых или грузовых автомобилей после их мойки в моечных установках. При добавке в воду любой жесткости этот эффективный продукт на основе нанотехнологии гарантирует быстрый разрыв водяной пленки по всей площади и, как следствие, тщательное высушивание поверхностей и придание им интенсивного блеска. Образующийся при этом поверхностный слой с наноструктурой эффективно защищает лакокрасочное покрытие на долгое время (до 1 месяца). Продукт RM 832 Classic подходит и для применения в аппаратах высокого давления. Наилучшие результаты обеспечиваются в комбинации с нашим активным пенообразующим средством Nano RM 816 Classic. Осушитель соответствует стандартам VDA и не содержит минеральных масел и органических минералов. Используемые поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем в соответствии с регламентом ЕС 648/2004. Продукт отличается высокой экономичностью: одного литра достаточно для обработки до 50 легковых автомобилей.