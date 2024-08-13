Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 200л

Активный шампунь для автоматизированной щеточной мойки, совместимый с восковыми покрытиями. Специальная формула, поддерживающая скольжение щеток, оберегает поверхности автомобиля. Соответствует требованиям VDA.

Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic подходит для применения в моечных установках для легковых и грузовых автомобилей. Он надежно удаляет масляно-жировые, атмосферные и типичные дорожные загрязнения, способствует лучшему скольжению щеток и замедляет их загрязнение. Кроме того, продукт может использоваться и в виде активной пены, бережно очищающей лакокрасочное покрытие автомобиля. Он экономичен в применении: одного литра достаточно для мойки до 100 легковых автомобилей. Шампунь совместим с применяемыми после мойки восковыми продуктами, что исключает риск образования разводов на лакокрасочном покрытии. Его формула включает поверхностно-активные вещества, разлагаемые биологическим путем в соответствии с директивой ОЭСР, и обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 200
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 9
Масса (кг) 203,6
Масса (с упаковкой) (кг) 218,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 580 x 580 x 970
Свойства
  • Эффективный шампунь для щеточной мойки легковых и грузовых автомобилей
  • Надежно удаляет масла, смазки, атмосферные загрязнения и следы насекомых
  • Улучшает скольжение щеток для бережной очистки поверхностей автомобиля
  • Значительно уменьшает загрязнение щеток
  • Благодаря совместимости с восковыми продуктами исключает образование разводов на лакокрасочном покрытии
  • Соответствует требованиям VDA
  • Быстро разделяется на масло и воду в маслоотделителе (обеспечивает возможность сепарации = asf)
  • Содержит биологически разлагаемые ПАВ
  • Не содержит NTA
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
  • Сигнальное слово Опасно
  • H315 Вызывает раздражение кожи
  • H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
  • P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
  • P264 После работы тщательно вымыть
  • P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
  • P332 + P313 При раздражении кожи: Обратиться за медицинской консультацией / помощью.
  • P302 + P352b ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
Области применения
  • Мойка легковых автомобилей
  • Мойка грузовых автомобилей
Принадлежности