Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 200л
Активный шампунь для автоматизированной щеточной мойки, совместимый с восковыми покрытиями. Специальная формула, поддерживающая скольжение щеток, оберегает поверхности автомобиля. Соответствует требованиям VDA.
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic подходит для применения в моечных установках для легковых и грузовых автомобилей. Он надежно удаляет масляно-жировые, атмосферные и типичные дорожные загрязнения, способствует лучшему скольжению щеток и замедляет их загрязнение. Кроме того, продукт может использоваться и в виде активной пены, бережно очищающей лакокрасочное покрытие автомобиля. Он экономичен в применении: одного литра достаточно для мойки до 100 легковых автомобилей. Шампунь совместим с применяемыми после мойки восковыми продуктами, что исключает риск образования разводов на лакокрасочном покрытии. Его формула включает поверхностно-активные вещества, разлагаемые биологическим путем в соответствии с директивой ОЭСР, и обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|200
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|9
|Масса (кг)
|203,6
|Масса (с упаковкой) (кг)
|218,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 580 x 970
Свойства
- Эффективный шампунь для щеточной мойки легковых и грузовых автомобилей
- Надежно удаляет масла, смазки, атмосферные загрязнения и следы насекомых
- Улучшает скольжение щеток для бережной очистки поверхностей автомобиля
- Значительно уменьшает загрязнение щеток
- Благодаря совместимости с восковыми продуктами исключает образование разводов на лакокрасочном покрытии
- Соответствует требованиям VDA
- Быстро разделяется на масло и воду в маслоотделителе (обеспечивает возможность сепарации = asf)
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Не содержит NTA
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
- Сигнальное слово Опасно
- H315 Вызывает раздражение кожи
- H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
- P264 После работы тщательно вымыть
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P332 + P313 При раздражении кожи: Обратиться за медицинской консультацией / помощью.
- P302 + P352b ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
Области применения
- Мойка легковых автомобилей
- Мойка грузовых автомобилей