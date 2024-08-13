Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758, 20л
Интенсивное средство для очистки поверхностей эскалаторов и травалаторов, защищающее аппарат и материалы эскалатора от коррозии. Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения. Совместимо с эскалаторами Kone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, TOSHIBA и др.
Интенсивно очищает поверхности, ухаживает за ними и одновременно обеспечивает защиту от коррозии: нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758 от Kärcher совместимо с эскалаторами и траволаторами множества производителей, в частности KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI и TOSHIBA. Этот интенсивное чистящее средство с низким пенообразованием, разработанное специально для применения в аппарате для чистки эскалаторов BR 47/35 Esc, прекрасно подходит и для общей чистки твердых напольных покрытий поломойно-всасывающей машиной по одностадийному методу. Его нейтральная формула, не повреждающая очищаемые материалы, вместе с тем эффективно удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения и не нарушает функционирование маслоотстойников.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|7
|Масса (кг)
|19,96
|Масса (с упаковкой) (кг)
|21,765
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 250 x 430
Свойства
- Специальное средство для эскалаторов и травалаторов
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Особенно бережная очистка благодаря нейтральной формуле
- Содержит противокоррозионные присадки для защиты уборочной техники и эскалаторов (траволаторов)
- Идеальный продукт для применения в предлагаемом Kärcher аппарате для чистки эскалаторов
- Формула с низким пенообразованием
- Быстро разделяется на масло и воду в маслоотделителе (обеспечивает возможность сепарации = asf)
- Не содержит NTA
- Бесфосфатное
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
- Сигнальное слово Опасно
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
- P264 После работы тщательно вымыть
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P337 + P313 Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.
Области применения
- Чистка эскалаторов / травалаторов