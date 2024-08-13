Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758, 20л

Интенсивное средство для очистки поверхностей эскалаторов и травалаторов, защищающее аппарат и материалы эскалатора от коррозии. Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения. Совместимо с эскалаторами Kone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, TOSHIBA и др.

Интенсивно очищает поверхности, ухаживает за ними и одновременно обеспечивает защиту от коррозии: нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758 от Kärcher совместимо с эскалаторами и траволаторами множества производителей, в частности KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI и TOSHIBA. Этот интенсивное чистящее средство с низким пенообразованием, разработанное специально для применения в аппарате для чистки эскалаторов BR 47/35 Esc, прекрасно подходит и для общей чистки твердых напольных покрытий поломойно-всасывающей машиной по одностадийному методу. Его нейтральная формула, не повреждающая очищаемые материалы, вместе с тем эффективно удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения и не нарушает функционирование маслоотстойников.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 7
Масса (кг) 19,96
Масса (с упаковкой) (кг) 21,765
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 280 x 250 x 430
Свойства
  • Специальное средство для эскалаторов и травалаторов
  • Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
  • Особенно бережная очистка благодаря нейтральной формуле
  • Содержит противокоррозионные присадки для защиты уборочной техники и эскалаторов (траволаторов)
  • Идеальный продукт для применения в предлагаемом Kärcher аппарате для чистки эскалаторов
  • Формула с низким пенообразованием
  • Быстро разделяется на масло и воду в маслоотделителе (обеспечивает возможность сепарации = asf)
  • Не содержит NTA
  • Бесфосфатное
Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758, 20л
Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758, 20л
Нейтральное средство для чистки эскалаторов FloorPro RM 758, 20л
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
  • Сигнальное слово Опасно
  • H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
  • P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
  • P264 После работы тщательно вымыть
  • P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
  • P337 + P313 Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.
Области применения
  • Чистка эскалаторов / травалаторов
Принадлежности