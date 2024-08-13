Средство для уборки в туалетах и общей чистки SanitPro CA 10 C eco!perform, 5л

Для наилучших результатов уборки в санузлах сертифицированное по стандарту EU Ecolabel и готовое к применению чистящее средство с вязкой гелеобразной консистенцией обеспечивает лучшее сцепление с внутренней поверхностью унитазов и писсуаров.

Благодаря своей вязкой консистенции средство для уборки в санузлах и общей очистки SanitPro CA 10 C eco!perform компании Kärcher отлично держится на вертикальных поверхностях унитазов и писсуаров, обеспечивая более длительное время контакта и, соответственно, лучшие результаты очистки. Концентрат чистящего средства применяется в чистом виде для ручной поддерживающей очистки унитазов и писсуаров, а в разбавленном виде – для мытья полов и различных поверхностей. Функциональный колпачок упрощает использование, эффективная в плане очистки лимонная кислота оставляет приятный цитрусовый аромат. Средство имеет безопасный для экологии состав и при этом быстро и качественно удаляет такие минеральные загрязнения, как известково-мыльный налет и мочевой камень, а также типичные органические загрязнения в туалетах и следы жира и мыла. Средство для уборки в туалетах и общей очистки SanitPro CA 10 C eco!perform сертифицировано в соответствии со строгими стандартами EU Ecolabel и отмечено знаком Экомаркировки Австрийской Республики.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Упаковочная единица (шт.) 2
Значение pH 2
Масса (кг) 5,275
Масса (с упаковкой) (кг) 5,655
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Свойства
  • Эффективное средство для санитарной и общей очистки
  • Удаляет известково-мыльный налет, мочевой камень, жировые загрязнения и следы обуви
  • Гелеобразная консистенция для лучшего сцепления с вертикальными поверхностями
  • При высыхании после смывания не оставляет разводов
  • Бережно воздействует на обрабатываемый материал
  • Приятный свежий запах
  • Имеет европейский экологический сертификат
  • С эффектом «Easy-to-clean». Облегчает последующую уборку
Средство для уборки в туалетах и общей чистки SanitPro CA 10 C eco!perform, 5л
Средство для уборки в туалетах и общей чистки SanitPro CA 10 C eco!perform, 5л
Средство для уборки в туалетах и общей чистки SanitPro CA 10 C eco!perform, 5л
Средство для уборки в туалетах и общей чистки SanitPro CA 10 C eco!perform, 5л
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
  • Сигнальное слово Опасно
  • H290 Может вызывать коррозию металлов
  • H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
  • P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
  • P405 Хранить под замком.
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
  • Санитарные помещения
Принадлежности