Удаление ржавчины с помощью специального оборудования

Очистка от ржавчины гидроструйным методом

Удаление продуктов коррозии гидроструйным методом используется:

при обслуживании железнодорожного и автомобильного транспорта;

в нефтегазовой, угольно перерабатывающей и химической промышленности;

на производственных объектах и предприятиях пищевого типа;

в цветной и черной металлургии.

Благодаря эффективному методу удаления коррозии за счет струи воды под высоким давлением, установки сверхвысокого давления Керхер WOMA рекомендуется применять для очистки фасадов зданий, различных металлических конструкций, трубопроводов, оборудования промышленного типа, а также поверхностей из бетона.

Достоинства использования аппаратов высокого давления

К основным достоинствам использования аппаратов высокого давления для удаления коррозии относят:

экологичность;

высокую эффективность;

быстроту очистки без дополнительных средств;

небольшие габариты;

доступность.

Струя воды, подаваемая под высоким давлением, гарантирует тщательное удаление коррозии на металле с обеспечением блеска металлической поверхности и отличной адгезии.

Гидродинамический метод очистки от коррозии поверхностей является полностью пожаробезопасным, поэтому допускается для обработки емкостей с горючими и быстровоспламеняющимися веществами. Устройства сверхвысокого давления, которые можно купить в нашей компании характеризуется надежными насосами, эргономичным дизайном, высокой производительностью и способностью удалить ржавчину с металла в самое короткое время не повреждая поверхность.