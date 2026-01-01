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    Ansprechpartner für Industrie & Gewerbe | Kärcher

    Ihre Herausforderungen – Unsere Lösungen

    Für die hohen Anforderungen in Industrie und Gewerbe bietet Kärcher maßgeschneiderte Reinigungslösungen, die Sauberkeit, Effizienz und Arbeitssicherheit in Ihrem Betrieb optimieren. Von Produktionshallen bis zu Außenflächen – unsere langlebigen und leistungsstarken Maschinen sowie unser umfassender Service sichern höchste Hygienestandards und eine lange Lebensdauer Ihrer Anlagen. Kontaktieren Sie unsere Kärcher Spezialisten für eine individuelle Beratung und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre spezifischen Reinigungsbedürfnisse.

    Ihre Ansprechpartner für Industrie & Gewerbe:

    Das Bild zeigt ein Porträt von Christian Bock, der direkt in die Kamera blickt und leicht lächelt. Er hat kurzes, dunkelbraunes Haar und helle Augen. Er trägt ein weißes Hemd mit offenem Kragen und einen dunkelblauen Anzug. Der Hintergrund ist nur gelb, w

    Christian Bock
    Zuständige Region: Osten 

    Das Bild zeigt ein Porträt von Christian Kaufmann mit Brille, der direkt in die Kamera blickt. Er hat eine Glatze und einen kurzen Bart. Er trägt ein weißes Poloshirt und eine dunkle Jacke oder einen Blazer. Der Hintergrund ist ein schlichtes gelb.

    Christian Kaufmann
    Zuständige Region: Süden

    Das Bild zeigt Christian Burgstaller im Portrait, der in die Kamera blickt und breit lächelt. Er hat kurzes, hellbraunes Haar, das leicht nach hinten gestrichen ist. Er trägt ein dunkles Hemd. Der Hintergrund ist schlicht und gelb.

    Clemens Burgstaller
    Zuständige Region: Nord/West

    Übersicht Regionen:

    Dieses Bild zeigt eine Karte von Österreich. Die Bundesländer sind als separate graue Regionen mit schwarzen Umrissen dargestellt. Ein Bundesland ist gelb hervorgehoben: Niederösterreich. Es befindet sich im Nordosten Österreichs und umschließt Wien.

    Region: Osten 

    Dieses Bild zeigt eine Karte von Österreich. Die Bundesländer sind als separate graue Regionen mit schwarzen Umrissen dargestellt. Eines der Bundesländer ist gelb hervorgehoben. Es handelt sich dabei um die Steiermark, die sich im Südosten Österreichs be

    Region: Süden

    Dieses Bild zeigt eine Karte von Österreich. Die Bundesländer sind als separate Regionen mit schwarzen Umrissen dargestellt. Mehrere Bundesländer sind gelb hervorgehoben, während andere grau dargestellt sind. Die gelb hervorgehobenen Bundesländer sind (

    Region: Nord/West

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