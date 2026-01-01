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Für die hohen Anforderungen in Industrie und Gewerbe bietet Kärcher maßgeschneiderte Reinigungslösungen, die Sauberkeit, Effizienz und Arbeitssicherheit in Ihrem Betrieb optimieren. Von Produktionshallen bis zu Außenflächen – unsere langlebigen und leistungsstarken Maschinen sowie unser umfassender Service sichern höchste Hygienestandards und eine lange Lebensdauer Ihrer Anlagen. Kontaktieren Sie unsere Kärcher Spezialisten für eine individuelle Beratung und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre spezifischen Reinigungsbedürfnisse.
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Christian Kaufmann
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