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    Unsere Aufsitzkehrmaschinen | Kärcher

    Unser stärkster Feger: Die Kehrsaugmaschine von Kärcher

    Schnelle Bürsten, starke Leistung: Mit den kompakten und leistungsstarken Aufsitz-Kehrsaugmaschinen von Kärcher sorgen Sie für Sauberkeit im Rekordtempo – überall und zu jeder Zeit.

    Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R I reinigt eine Industriehalle

    Unsere Kehrmaschinen erleichtern Ihnen die Reinigung!

    Unsere erstklassigen Geräte setzen neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Leistung. Unsere robusten Aufsitz-Kehrsaugmaschinen bewältigen jede Reinigungsaufgabe mit Leichtigkeit

    Dank einer beeindruckenden Hochentleerungsfunktion ist das Entleeren des Schmutzbehälters kinderleicht. Mit bis zu 4 Seitenbesen erzielen Sie maximale Flächenleistung und erreichen Ihre Reinigungsziele im Handumdrehen.

    Die großzügige Arbeitsbreite ermöglicht präzises Kehren selbst an schwer zugänglichen Stellen. Zudem bietet der seitliche Überstand der platzsparend einklappbaren Seitenbesen zusätzliche Sicherheit.

    Unverbindlich beraten lassen
    Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R I

    Geht nicht, gibt’s nicht

    Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität von Kärcher und steigern Sie die Effizienz Ihrer Reinigungsprozesse. Unsere Kehrmaschinen sind nicht nur zuverlässig, sondern auch optimal auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Reinigungsaufgaben zugeschnitten. Kärcher - für saubere Lösungen, die begeistern!

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    Die Vorteile auf einen Blick:

    • Große Arbeitsfläche
    • Emissionsfreie Reinigung
    • Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit
    • Ausgezeichnetes Kehrergebnis
    • Innen- & Außenbereich
    • Hohe Variantenvielfalt
    • Einfache Handhabung und hoher Komfort

    DEINE ARBEIT IST MEIN JOB. LERNEN WIR UNS BESSER KENNEN.

    Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R I

    Hohe Produktivität

    Ausgezeichnetes Kehrergebnis dank unseres schwebenden Kehrwalzensystems. Großes Kehrbehältervolumen für lange, unterbrechungsfreie Einsätze. Robuste Bauweise und bewährte Komponenten für geringe Maschinenausfallzeiten.

    Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R I

    Komfortable und sichere Bedienung

    Hoher Fahrkomfort und hydraulische Hochentleerung. Einfache Bedienung und ergonomische Anordnung der Bedienelemente. Logische Verknüpfung der Funktionen zur Vermeidung von Bedienfehlern.

    Kärcher Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R I

    Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

    Automatische Filterabreinigung in 5-min-Intervallen und nach dem Ausschalten. Effiziente Filterreinigung der 6-m²-Filterfläche verdoppelt die Standzeit. Nahezu staubfreies, kontinuierliches Kehren unabhängig von der Schmutzmenge.

    Alle Kehrmaschinen im Überblick

    Kaercher_KM_70_25_C_Application_1

    Für Höfe, Wege, Werkstätten und Hallen. Für Hausmeister, Handwerker, Gebäudereiniger und die Industrie. Die handgeführten Kehr- und Kehrsaugmaschinen sind ergonomisch und leicht bedienbar. Sie kehren staubarm und gründlich – sogar in Ecken. Geräte mit Fahrantrieb lohnen sich ab 300 m².

    Jetzt beraten lassen
    KM 100/120 | Palette

    Wirtschaftlich, sauber und effizient auf mittleren und großen Flächen: Dank ihrer Variantenvielfalt werden Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschinen jeglichen Ansprüchen gerecht. Hierbei wird stets auf die neueste und kundenorientierte Technik sowie einfacher Handhabung, Zugang und Service besonders großer Wert gelegt.

    Jetzt beraten lassen
    KM 120/250

    Ob Logistikbranche, Stahlverarbeitung, Baugewerbe oder Zementwerk: auf Kärcher Industriekehrmaschinen ist Verlass. Sie sind ausgelegt für härteste Industrieeinsätze mit großen Flächen und erhöhtem Schmutzaufkommen. Ihr ausgezeichnetes Filtersystem sorgt auch in Extremfällen für eine staubfreie Umgebung.

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    Welche Flächenleistung haben die Maschinen?

    Kehrsaugmaschine

    Flächenreinigungsleistung (pro Stunde)

    Industrie-Kehrsaugmaschinen

    7.200 – 28.000 m²

    Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

    5.100 – 13.600 m²

    Nachläufer-Kehrsaugmaschine

    3.375 – 4.725 m²

    Handgeführte Kehr-/Kehrsaugmaschinen

    2.800 – 3.680 m²