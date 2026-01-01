Unsere erstklassigen Geräte setzen neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Leistung. Unsere robusten Aufsitz-Kehrsaugmaschinen bewältigen jede Reinigungsaufgabe mit Leichtigkeit

Dank einer beeindruckenden Hochentleerungsfunktion ist das Entleeren des Schmutzbehälters kinderleicht. Mit bis zu 4 Seitenbesen erzielen Sie maximale Flächenleistung und erreichen Ihre Reinigungsziele im Handumdrehen.

Die großzügige Arbeitsbreite ermöglicht präzises Kehren selbst an schwer zugänglichen Stellen. Zudem bietet der seitliche Überstand der platzsparend einklappbaren Seitenbesen zusätzliche Sicherheit.