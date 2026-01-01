Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.
Wenn Sie sich für unsere innovativen Lösungen interessieren, dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf. Unser Team freut sich auf Sie.
Wie oft ist es nicht der Auftrag, der Sie vor Herausforderungen stellt, sondern die Ausstattung? Damit Ihr Reinigungsequipment keine Hürde mehr ist, haben wir 3 Modelle entwickelt, mit denen Sie unterschiedlichste Reinigungsaufgaben meistern können. Welches Modell passt am besten zu Ihnen?
Der Swift ist die Basisvariante des Flexomate. Der Reinigungswagen eignet sich perfekt für Objekte mit circa 35 Büros – und ist besonders stark auf engem Raum.
Genug Platz für die wichtigsten Reinigungsprodukte und ein bisschen mehr: Wählen Sie den Flexomate Expert für Objekte mit circa 10 Sanitäranlagen und 10–15 Büros.
Optimal für Objekte mit 15–20 Sanitäranlagen, 2–3 Teeküchen und circa 15–20 Büros: Den FlexoMate ExpertPro können Sie mit allem ausstatten, was Sie für anspruchsvolle Jobs brauchen.
Wenn Sie sich für unsere innovativen Lösungen interessieren, dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf. Unser Team freut sich auf Sie.
PRODUKTIVITÄT
Intuitive Konstruktion und leichte Zugänglichkeit zu Arbeitsmitteln erhöhen die Effizienz des Reinigungsprozesses und ermöglichen es Ihren Reinigungskräften, schneller zu arbeiten.
FLEXIBILITÄT
Ein FlexoMate, schier unendliche Möglichkeiten: Passen Sie den Reinigungstrolley ganz einfach an Ihre Anforderungen an, wann immer es nötig ist. Ob zusätzliche Boxen oder Reinigungsgeräte – mit dem FlexoMate ist alles drin.
ERGONOMIE
Weniger Belastung beim Arbeiten: Mit seinen justierbaren Griffen und kippbaren Boxen reduziert der FlexoMate Belastungen im Arm- und Schulterbereich und macht Ihnen das Arbeiten einfacher.
Zögern Sie nicht und werfen Sie einen Blick in die Zukunft. Erleben Sie den FlexoMate live vor Ort und überzeugen Sie sich selbst von den einzigartigen Vorteilen des Reinigungswagens.
Sie haben weitere Fragen zum Produkt? Kontaktieren Sie uns. Wir stehen Ihnen gern Rede und Antwort!