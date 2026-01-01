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    FlexoMate Reinigungswagen | Kärcher

    GEMACHT, UM SICH ANZUPASSEN

    Wie oft ist es nicht der Auftrag, der Sie vor Herausforderungen stellt, sondern die Ausstattung? Damit Ihr Reinigungsequipment keine Hürde mehr ist, haben wir 3 Modelle entwickelt, mit denen Sie unterschiedlichste Reinigungsaufgaben meistern können. Welches Modell passt am besten zu Ihnen?

    FlexoMate
    Kärcher FlexoMate Swift Reinigungswagen

    FlexoMate Swift

    Der Swift ist die Basisvariante des Flexomate. Der Reinigungswagen eignet sich perfekt für Objekte mit circa 35 Büros – und ist besonders stark auf engem Raum.

    ZUM FLEXOMATE SWIFT
    Kärcher FlexoMate Expert Reinigungswagen

    FlexoMate Expert

    Genug Platz für die wichtigsten Reinigungsprodukte und ein bisschen mehr: Wählen Sie den Flexomate Expert für Objekte mit circa 10 Sanitäranlagen und 10–15 Büros.

    ZUM FLEXOMATE EXPERT
    Kärcher FlexoMate ExpertPro Reinigungswagen

    FlexoMate ExpertPro

    Optimal für Objekte mit 15–20 Sanitäranlagen, 2–3 Teeküchen und circa 15–20 Büros: Den FlexoMate ExpertPro können Sie mit allem ausstatten, was Sie für anspruchsvolle Jobs brauchen.

    ZUM FLEXOMATE EXPERT PRO

    Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

    Wenn Sie sich für unsere innovativen Lösungen interessieren, dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf. Unser Team freut sich auf Sie.

    Jetzt Kontakt aufnehmen!

    Ihre Vorteile mit dem Flexomate

    PRODUKTIVITÄT

    Intuitive Konstruktion und leichte Zugänglichkeit zu Arbeitsmitteln erhöhen die Effizienz des Reinigungsprozesses und ermöglichen es Ihren Reinigungskräften, schneller zu arbeiten.

    FLEXIBILITÄT

    Ein FlexoMate, schier unendliche Möglichkeiten: Passen Sie den Reinigungstrolley ganz einfach an Ihre Anforderungen an, wann immer es nötig ist. Ob zusätzliche Boxen oder Reinigungsgeräte – mit dem FlexoMate ist alles drin.

    ERGONOMIE

    Weniger Belastung beim Arbeiten: Mit seinen justierbaren Griffen und kippbaren Boxen reduziert der FlexoMate Belastungen im Arm- und Schulterbereich und macht Ihnen das Arbeiten einfacher.

    UPGRADE YOUR CURIOSITY

    Zögern Sie nicht und werfen Sie einen Blick in die Zukunft. Erleben Sie den FlexoMate live vor Ort und überzeugen Sie sich selbst von den einzigartigen Vorteilen des Reinigungswagens.

    Sie haben weitere Fragen zum Produkt? Kontaktieren Sie uns. Wir stehen Ihnen gern Rede und Antwort!